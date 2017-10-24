4大首位女CEO出線 林琬琬任KPMG新任執行長

2017-10-24 16:03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕安侯建業聯合會計師事務所（KPMG 台灣所）日前改選主席及董事成員，新任主席一職，由現行主席暨執行長于紀隆續任，新任執行長則改由執業會計師林琬琬擔任，成KPMG台灣所成立以來首位女性執行長，也是台灣4大會計師事務所首位女性執行長。

KPMG台灣所表示，本屆9位新任董事會成員包括于紀隆、張字信、張芷、曹坤榮、許志文、陳振乾、曾國禓、黃柏淑、鍾丹丹；任期間由2018年1月1日至2021年12月31日，董事成員均為現任執行團隊成員。

KPMG台灣所指出，之中最受矚目的是，經票選推出的新任執行長林琬琬，為KPMG台灣所成立以來的首位女執行長，也創4大最早有女性執行長的紀錄。反映在核心專業能力之外，所內對兩行平權的重視。

于紀隆自2010年3月1日上任執行長、2014年擔任主席暨執行長至今，近8年任期間，帶領KPMG台灣所與KPMG全球及亞太區各會員建立良好的交流平台，提供客戶「One KPMG」服務，協助客戶面臨詭譎多變的全球金融環境。未來也將持續運用全球資源、整合人力平台，為客戶、員工及社會，提供優質整合的的專業服務。

新任執行長林琬琬會計師則擁有台灣及美國會計師執照，曾擔任KPMG人資長、KPMG專業知識長及KPMG管理學院校長外，亦擔任多年會計研究發展基金會會計問題研議小組顧問及會計準則委員會委員。

此外，林琬琬也曾任台大、政大、淡江及東海等會計系助理教授及講師。因此在會計專業領域、人才管理及客戶服務等三方均有深厚的專業能力及經驗。