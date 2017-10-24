台股買氣觀望 收盤上漲8.57點

近來台股多在平盤附近盤整，法人認為，台股短線仍不宜看弱，高檔盤整是正常現象。（圖擷取自奇摩股市）

2017-10-24 14:00

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美股收黑影響，市場對於美國超級財報周恐有利多出盡賣壓疑慮，台股近兩日都在平盤附近遊走，權值股表現溫吞，今日收盤上漲8.57點、以10743.78點作收，法人認為，台股短線仍不宜看弱，高檔盤整是正常現象。

台股權值股近來表現平平，今日以「比特幣概念股」表現較積極，比特幣飆漲，讓世芯-KY（3661）上漲，撼訊（6150）、技嘉（2376）、創意（3443）股價都跟著走強；今日成交量大的個股包括耀華（2367）、群創（3481）、緯創（3231）等。

法人認為，指數可能在短期均線轉弱下出現整理，而台股至今創下有史以來萬點最長久的日期，有回檔修正壓力，而市場擔心美國超級財報周利多出盡，也拖累台股無法繼續上漲。

國泰證期部門表示，觀察近期全球股市的變化可發現，已開發中國家近期股市表現力道較強，近期如美股、日股漲勢都 相對凌厲，但開發中國家近期漲勢有趨緩跡象，因此，以台灣目前處在開發中國家來看，後續應留意台幣走勢，若台幣無法持續維持升值走勢，預期資金將往已開發國家流，則反映在台股上，預 期後續在資金動能減弱下，台股往上空間將受限。

凱基開創基金經理人曾偉淳則說，全球及國內景氣仍呈溫和復甦態勢，台灣8月景氣對策燈號由黃藍燈轉綠燈，且領先指標經調整後已連3個月上漲，暫未看到反轉的訊號，預期第3季財報及9月營收表現不差，史上最穩的萬點行情可望延續。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏也認為，若國際股市未有明顯回檔，加上外資資金持續挹注，台股有望在基本面支撐下維持緩漲格局，投資人不用太擔心。