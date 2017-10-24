台股買氣觀望 法人：慎防美國超級財報周利多出盡

2017-10-24 11:04

〔記者張慧雯／台北報導〕昨（23）日台股早盤開高來到10792點、挑戰10800點失敗後，收盤僅上漲6點，今日台股也在平盤附近遊走，法人認為，台股至今創下有史以來萬點最長久的日期，有回檔修正壓力，而市場擔心美國超級財報周利多出盡，也拖累台股無法繼續上漲。

今日蘋概股維持平盤以上整理格局，鴻家軍的臻鼎-KY（4958）、訊芯-KY（6451）、乙盛-KY（5243）異軍突起，而比特幣飆漲，也讓世芯-KY（3661）上漲，撼訊（6150）、技嘉（2376）、創意（3443）股價都跟著走強；今日成交量大的個股包括耀華（2367）、群創（3481 ）、緯創（3231）等。

凱基開創基金經理人曾偉淳表示，統計2009年金融海嘯後至今，台灣加權完全收益指數（含息指數）年化報酬為15.1%與美股相當，若換算為美元計價，台股17.1%表現更勝過美股。

曾偉淳表示，全球及國內景氣仍呈溫和復甦態勢，台灣8月景氣對策燈號由黃藍燈轉綠燈，且領先指標經調整後已連3個月上漲，暫未看到反轉的訊號，預期第3季財報及9月營收表現不差，量能將持續增溫，指數將維持高檔震盪，史上最穩的萬點行情可望延續。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏則說，第3季財報將陸續揭露，預期企業財報表現將優於預期。若國際股市未有明顯回檔，加上外資資金持續挹注，台股有望在基本面支撐下維持緩漲格局，投資操作上建議以具成長題材的類股如數據中心、人工智慧、5G升級等相關概念為優先觀察標的。