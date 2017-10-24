打造AI創新生態圈 科技部找新思科技助陣

科技部國研院今天與新思科技簽訂合作意向書，新思物來將提供AI晶片設計工具公國研院執行半導體射月計畫使用。（記者蕭玗欣攝）

2017-10-24 10:42

〔記者蕭玗欣／台北報導〕科技部投入超過百億預算的AI計畫，找來產業助陣。科技部長陳良基今天親自主持「產業加持 打造AI策略鐵三角」記者會，宣布國家研究院與半導體設計軟體公司新思科技簽訂合作意向書，新思將參與科技部AI五大策略中的半導體射月計畫及AI創新計劃，提供晶片設計工具，打下扎實基礎。

AI策略聯盟合作意向書今天由國研院院長王永和與新思科技董事長暨共同執行長Dr. AArt GEUS簽訂，科技部長陳良基親自擔任見證人，包括科技部次長許有進、國研院副院長吳光鐘、國研院晶片中心主任呂良鴻、台灣新思科技總經理李明哲都到場出席。

科技部長陳良基表示，科技部推動AI研究是以「小國大戰略」的思維出發，打造由人才、技術、場域及產業組成的AI創新生態圈，今天和新思的合作，是科技部AI五大策略中的半導體設月計畫及AI創新研究中心的一部分。

陳良基解釋，AI晶片只有指甲般大小，上面卻要放幾十億個電晶體，國內雖有台積電可製造晶片，但晶片設計前還須要有設計工具協助，新思科技的角色就是提供設計工具，讓國內教授和學生在AI世界漫步時，有好的工具可以使用；而國研院一年約有1000多位教授、3000位左右的學生參與AI計畫，新思科技是全球領先的晶片設計廠，提供的技術讓參與計畫的師生擁有與世界同步的設計工具，可說是國人進入AI產業的里程碑。

國研院院長王永和表示，AI是台灣下一個非常重要的產業之一，也是科技部力推政策，國研院與新思在晶片設計服務上有長期良好的合作關係，未來雙方將在AI技術發展上有密切合作，國研院晶片中心、奈米中心及國防中心也將參與執行半導體射月計畫與AI主機建構計畫，提供國內研究AI晶片及創新應用需要的研發平台和服務。

台灣新思科技總經理李明哲說，個人電腦、手機等半導體應用市場已開始下滑，加上台灣政府打造AI創新環境的政策驅使，國內晶片設計產業正面臨技術快速變遷及產業結構調整的時機，新思希望透過引進AI相關創新技術，提升AI晶片設計效能和縮短產品上市時程，協助台灣在全球AI應用市場搶得先機。