長榮、陽明投船 聯營歐洲－地中海快捷航線

2017-10-24 10:38

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮（2603）將與中遠（COSCO）以及陽明（YML） 共同投船，聯營歐洲-地中海快捷航線（Europe-Med Express，簡稱EMX），提供該區域主要港口的直航服務。其中，長榮、陽明各投入1艘，中遠提供3艘，總計5艘 4,250 TEU的船舶聯營此條快捷航線，以滿足歐洲地區市場成長需求。

這組定期航線預計於11月27日自荷蘭鹿特丹開航，靠港順序為鹿特丹 Rotterdam （荷蘭） - 費里克斯托 Felixstowe （英國） - 漢堡 Hamburg （德國） - 安特衛普 Antwerp （比利時） - 卡薩布蘭加 Casablanca （摩洛哥） - 比雷港 Piraeus （希臘） - 亞歷山大 Alexandria （埃及） - 海法 Haifa （以色列） - 梅爾辛 Mersin （土耳其） - 比雷港 Piraeus （希臘） - 卡薩布蘭加 Casablanca （摩洛哥） - 鹿特丹 Rotterdam （荷蘭）。

長榮指出，長榮長期深耕歐地區域市場，此次因應客戶需求，長榮與策略夥伴合作，以周班直航服務往返歐洲、地中海區域，大幅縮短運送時間，對於冷凍櫃的運送需求尤其有幫助。