昇華娛樂投資紘績4000萬元 著眼VR內容製作

2017-10-24 09:58

〔記者張慧雯／台北報導〕昇華（4806）宣布對台灣VR（虛擬實境）內容製作公司紘績科技進行策略性投資，將以每股60元價格、第一階段投資金額不超過4000萬元為上限，投資紘績科技股權，今日開盤昇華大漲2元以上，目前則來到62.3元附近。

昇華表示，紘績科技旗下有兩個取得衛星廣播電視頻道執照，且已在台灣逾9成有線電視平台上架的高畫質頻道，另外還擁有一個超過30萬名以上會員的行動影音平台「潘朵啦移動享樂」，以及即將上線的台灣第一個付費VR內容平台「Pandora VR」。

昇華看好數位電視平台、行動影音平台、VR虛擬實境內容平台及VR直播平台上深具潛力的使用者基礎，雙方合作有機會進行資源整合，可望對昇華未來發展數位影音市場有所助益。

昇華也說，紘績科技的海外市場佈局也已進入最後階段，「潘朵啦」原生製作的VR內容目前已與多個國外平台議定夥伴合作關係，製作的各類型VR內容從今年第四季起，將陸續在日本、北美市場上架銷售，為紘績貢獻穩定的海外市場收益；即將上線的「Pandora VR」則將結合VR直播技術，目標鎖定VR題材當紅的中國市場，邀集兩岸三地及日本的網美實況主，客製化提供符合大陸影視規定及當地觀眾偏好的VR直播體驗，有利於挹注昇華未來轉投資收益成長。