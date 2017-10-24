10/24重要財經新聞一覽

2017-10-24 09:35

自由時報財經︰兆豐泰國子行也出包 驚爆行員盜領

兆豐銀行紐約分行去年因為違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰五十七億元，今年又有海外分行出包，兆豐銀泰國子行驚爆行員盜領三千多萬元，時間長達四年多。金管會昨表示，八月初接獲兆豐銀通報，除立即要求改善，並要求兆豐銀提出書面調查報告，待通盤檢視後，再決定處分內容，可能再對兆豐銀開罰。

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蘋果日報財經︰台積30歲 張忠謀：8年後臨挑戰

台積電（2330）30歲了！台積電昨舉辦30周年慶，全球市值超過40兆的重量級半導體業巨擘齊聚一堂，對談半導體未來10年的發展，聚焦人工智慧（Artificial Intelligence，AI）。國內企業龍頭包含鴻海（2317）董事長郭台銘、富邦集團董事長蔡明忠、遠東集團總裁徐旭東應邀出席，台積電董事長張忠謀表示，電晶體密度增加可望持續到2030年，只是2025年恐將先面臨經濟可行性的挑戰。

工商時報財經︰批發零售業 Q4大舉徵才

行政院主計總處昨（23）日公布國內今年9月失業率為3.77％，較8月下降。根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計發現，因應第4季的採購、送禮旺季，9月「批發及零售業」的新登記求才人大增，不管是實體通路、或是電商業者皆展開搶人大作戰！

中國時報財經︰東南亞Sea集團 紐約掛牌上市

東南亞網路公司Sea集團（股票代號：SE）於20日在紐約證交所掛牌上市，成為Sea集團的重要里程碑；Sea集團旗下有3大網路平台，包括電子商務蝦皮購物、數位娛樂Garena，以及電子支付服務AirPay，超過5000名員工分布於台灣、印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡等東南亞7國市場提供服務。

經濟日報財經︰台積下個十年 四引擎熱轉

台積電昨（23）日舉行30周年慶，重量級半導體人士一致看好半導體下個十年的領域是AI人工智慧。

星島日報財經︰未開招孖展已借爆 閱文勢成今年凍資王

由騰訊（700）分拆上市的新經濟焦點股──閱文集團（772），入場費逾11000元，成為今年來入場費最貴的新股，但投資者不怕入場費貴，只怕無貨，未正式開招，多家證券行已借爆孖展甚至要加碼預留孖展額度，大有機會成今年凍資王，耀才擬把孖展額增1倍，亦有證券行擬推認購優惠搶客。閱文有先聲奪人之勢，有證券商擔憂，其認購將超越眾安（6060）逾12萬人認購的盛況，若不計超額配售額外發行股份，閱文在港公開發售僅7.5萬手，散戶未必能一人獲派一手。