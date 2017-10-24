張忠謀回憶籌台積電資金 32年前的冬天冷到發抖...

台積電昨舉行30週年慶活動，董事長張忠謀出席主持。（記者方賓照攝）

2017-10-24 09:16

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）昨晚舉辦30週年音樂會，董事長張忠謀上台致詞約8分鐘，全場觀眾起立鼓掌，張忠謀一開頭就感性表示，回想起1985年的冬天，當時正在籌措台積電成立資金，他剛從美國回到台灣，那年的冬天特別冷，辦公室沒有暖氣，他環顧四周，冷到發抖，到了1987年，台積電成立，他認為，台積電得以生存且成功的商業模式，最重要的就是夥伴關係（partnership），對於成千上百的夥伴，他內心充滿感恩，希望彼此的夥伴關係可以更深更遠，最後，他以一句「感謝你，夥伴們」做為結語，在眾人的掌聲中下台。

張忠謀最喜歡的交響曲就是貝多芬九號交響曲，在20週年與30週年的音樂會都選此做為曲目，張忠謀告訴大家，他之所以喜歡貝多芬九號交響曲，就是最後的《合唱》，十九世紀時，貝多芬率先把人聲合唱帶入交響樂，成為樂壇創舉，歡樂頌是《合唱》的主要部分，唱出充滿歡樂喜悅的旋律，就像是朋友一樣，因此他想和朋友一起分享貝多芬九號交響曲。

張忠謀更幽默地提醒大家，在歡樂頌《合唱》登場之前，得先有45分鐘的舖陳，他笑說，45分鐘有點久，台積電量產時間比它快得多，引發哄堂大笑。