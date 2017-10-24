台股盤前》多頭格局不易撼動 短線可能在高檔進行整理

昨日集中市場加權指數也受到美國四大指數上漲的激勵開高，但盤中未見追價買盤，使得終場僅小漲6.33點，收在10735.21點。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-10-24 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕上週五美國因為稅改案有所進展以及參議院通過2018年預算案，激勵道瓊指數大漲165點，昨日集中市場加權指數也受到美國4大指數上漲的激勵開高，但盤中未見追價買盤，使得終場僅小漲6.33點，收在10735.21點，集中市場成交量僅有1045億元。

昨日集中市場三大法人小幅買超12.46億元，其中外資及中資買超8.05億元，投信買超0.05億元，自營商買超4.36億元。而外資在期貨市場則是偏空，其台股期貨多單未平倉量較前一日減少2551口，累計仍持有55453口。

由於全球資金依然充沛，主要國家股市仍持續多頭格局，指數均呈現相當幅度正乖離，一旦獲利了結賣壓湧現，國際股市恐有震盪，但台北股市只要外資沒有大幅翻空，即便加權指數因為漲高而出現拉回，多頭格局亦不易撼動。預期集中市場加權指數短線上較有可能在高檔進行整理，等待10月27日iPhoneX開放預購，而iPhoneX預購成績的良窳可能將牽動台股新一波的走勢。

今日觀察重點：

台積電昨（23）日舉行30週年慶，重量級半導體人士一致看好半導體下個十年的領域是AI人工智慧。台積電董事長張忠謀強調，未來十年，行動裝置、高效能運算、汽車電子與物聯網，將是四大成長動能。他預估到2020年，台積電年營收和獲利仍可成長5至10%，優於產業平均數。

蘋概股的部分，儘管市場目前對蘋果新機的效應愈來愈看淡，但部分業者Q3業績表現仍被市場所期待，在11月3日新機將開賣及10月營收將公布前，市場法人先提前卡位，預期10月營收公布前，此部分買盤仍有機會再加溫。

紙業族群產業Q3營收大幅成長，儘管日前股價曾大幅拉回整理，但因1909榮成Q3營收YOY大幅成長高達6成以上，也讓買盤回流至此，包括1906寶隆與1904正隆等公司股價也上漲止穩，短線因前波法人獲利調節賣壓影響，近期漲勢將不如前波，但基本面佳，仍可持續關注業績公布之利多訊息。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供