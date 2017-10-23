彰化高鐵土地回溫？住宅區再現搶標盛況

2017-10-23 22:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府進行今年第2次高鐵特定區土地標售，結果出人意外，吸引4人投標發出5張標單，5張標單全是彰化縣本地買主，公司業主和個人都有，其中，有業主一出手就是近8000萬元銀彈，但只標到1筆產專二分區，住宅區競標未成，拱手讓給出價較高的在地田中人。

縣府從103年開始標售高鐵特定區土地，首年情況很熱，賣出21筆土地，進帳18.5億元，好景不常，第2年起即104年只賣出1筆、進帳6661萬元，第3年去年賣得更差，今年上半年稍稍露出復甦曙光，賣出6筆進帳10.96億元，上週五（10月20日）進行下半年第1次標售，竟然吸引來自田中鎮、社頭鄉和鹿港鎮民眾投標。

競標1筆斗中路臨路住宅區土地面積約374坪，竟出現2張標單競爭，1張是在地田中人，另1張是鄰鎮鹿港人搶標，最後由田中人以3790萬元標到，難得的搶標現象，似乎顯出特定區土地標售開始由「冷」轉「熱」，縣府想打鐵趁熱，下個月17日將再次標售。

地政處土地開發科長劉志宏表示，縣府這次賣出4筆土地2筆產專二專區，另2筆住宅區，土地總面積共8838坪，總價2億7703萬1101元，換算每坪平均單價10萬3600元左右，4筆中，每坪單價最高的是高鐵地段產專二分區每坪10萬5000元，最低的是高鐵地段住宅區每坪9萬4000元左右。

劉志宏指出，下個月進行今年下半年第2次標售，住宅區每坪單價8萬4000元起、產專一每坪11萬元起、產專二每坪10萬元起、旅館區每坪12萬元起、運專區每坪9萬8000元起，共將標售52筆土地、總面積32.22公頃。