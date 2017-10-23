為節稅？正新董事獲配偶贈與市值48億元股票

正新董事申報獲得配偶贈8萬張股票。圖為正新輪胎彰化溪州廠。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-10-23 22:15

〔記者王憶紅／台北報導〕正新（2105）法人董事代表人配偶陳榮華之配偶贈與陳榮華8萬張。正新指出，董事個人理財行為。以今日收盤60.1元計算，市值達48億元。

事實上，正新董座羅才仁夫婦今年7月也才將市值近60億元的股票，贈與兒子羅元佑、羅元隆。

正新橡膠7月11日公告，董事長羅才仁及夫人邱麗卿分別贈與兒子羅元佑、羅元隆共9萬張股票，以正新11日收盤價65.7元計算，價值高達59.13億元。

羅才仁贈與羅元佑正新股票6萬張，總價值39.42億元，邱麗卿贈與羅元隆正新股票3萬張，總價值19.71億元；其中，羅才仁贈與股票占持股17.48%，邱麗卿更是將全數持股的51.72%，轉讓給羅元隆。

市場人士指出，遺產及贈與稅稅率於5月12日調高。5月12日前適用單一稅率10%，若是在5月12日後才申報，贈與淨額超過5000萬以上，適用最高累進稅率20％，稅額將大幅暴增。

根據國稅局指出，要先完成贈與、才能移轉股票，中間時間差大概3~4個月，推估正新董事長羅才仁及夫人邱麗卿分別贈與兒子羅元佑、羅元隆共9萬張股票應該是在今年3、4月間，也就是在遺贈稅調漲之前。

市場人士則指出，董事陳榮華配偶贈與陳榮華8萬張，則不排除也是在稅率調漲之前贈與，畢竟調高前後的稅率差很大。