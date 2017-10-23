「星宇」商標被人先註冊 張國煒復仇路恐受阻

2017-10-23 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空前董事長張國煒離開長榮集團後，宣布將籌組「星宇航空」，不過媒體報導，張國煒向智財局申請註冊「星宇航空」的中英文商標時，發現「星宇」2個字已被台中一間旅行社註冊，雖然智財局尚未審議「星宇航空」一案，但張國煒已對「星宇」提出異議，避免未來事業發展有爭議；有交通部官員透露，如果異議不成，張國煒未來要發展旅遊業務，恐怕會受阻。

根據《蘋果日報》報導，張國煒成立的「星宇投資公司」，分別在今年5月、8月向智財局申請註冊「星宇航空」中英文商標還有公司Logo，不過「星宇」2個字已在去年底被台中松霖旅行社註冊為商標，雖然智財局尚未審議「星宇航空」的申請案，但張國煒為顧及星宇投資公司未來發展旅遊等相關事業，以及避免「星宇航空」商標權遭駁回等問題，已在本月向智財局對「星宇」提出異議。

長榮航空前發言人、目前為星宇航空發言人的聶國維證實，星宇投資公司確實已對松霖旅行社取得「星宇」商標，表示異議，原因是：張國煒先在去年11月30日對外表示要成立「星宇航空」，各大媒體都有報導，但松霖旅行社卻在去年12月2日搶先註冊「星宇」2個字的商標，時間點太過巧合，甚至申請把商標使用在第39類的「觀光旅遊、運輸服務」，以及第43類的「機場內貴賓室」，這將會卡住星宇航空未來發展，影響很大。

報導指出，松霖旅行社不願接受訪問，僅強調全案由律師事務所處理中。

交通部官員透露，如果張國煒提出異議不成，那等於是星宇航空的未來旅遊預約、代辦出入國手續等事業的發展，都會受阻。

智財局則表示，「星宇投資公司」申請註冊「星宇航空」商標案尚未審議，但是「星宇航空」和「星宇」商標相似性太高，同時使用在運輸服務業容易造成混淆，審核時有可能會被委員駁回。

智財局表示，至於「星宇投資公司」對「星宇」提出的異議，將會請雙方答辯後，再實質審議。