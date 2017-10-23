「More than Moore's」張忠謀：摩爾定律早已無效

2017-10-23 20:17

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電30周年慶論壇，被問及摩爾定律（Moore's law），台積電董事長張忠謀表示，摩爾定律指每18個到24個月，電晶體就會增加1倍，他強調，這時間定律早已失效。

微影設備大廠ASML執行長Peter Wennick表示，他加入ASML前，對當時總裁、也是他好友之一質疑問道，摩爾定律總有極限，但總裁認為，當沒有想法才會到極限。對於半導體未來10年，Peter Wennick認為需要有不同系統合作。

摩爾定律是美國英特爾公司創辦人之一的高登‧摩爾提出，他預測半導體技術進展，1顆晶片上可容納的電晶體數目，約可隔18個月到24個月便增加1倍，性能也將提升1倍。

張忠謀認為，摩爾定律的時間性早就無效，已有技術可讓一顆晶片可容納電晶體不再停留在每18個到24個月增加1倍，預期晶片的電晶體數仍會增加，ASML規劃走到2030年，技術上與經濟投資會變得不可行，原因是難度高，用到先進製程的產品可能變得沒有了，台積電預期到2025年就會遇到挑戰，比ASML更早5年。

張忠謀指出，台積電以「More than Moore's，超越摩爾定律」克服，指的是目前的先進製程或成熟製程去達到摩爾定律。