北市古蹟容移滯銷 地主：要求建商優先買大稻埕容積

2017-10-23 21:05

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〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天出席居住正義論壇，他指面對一下子被指定400多處具有文化資產的地點，超過台北市能夠負荷的程度，既使市府態度是盡量保留，「但只有理想是沒有辦法解決問題的」。他認為，大稻埕是容移保存的成功範例，而要如何面對其餘古蹟還需思考。但大稻埕居民隨即嗆聲，街區保存雖然留下景觀，卻限制居民發展權，大稻埕容積難銷出，市府應規定營造商先用完大稻埕容積再使用公保地、河川地等容積來源。

大稻埕地主說，大稻埕容積移轉是對於當地100多家庭的開發限制的補償作法，市政府一直對外炫耀是多大的成就，卻是累積多少人犧牲才有，希望政府拿出魄力，規定建商優先購買大稻埕容積。都發局長林洲民表示已經收到訊息，會再以書面回覆地主訴求。

另外，論壇中也有關心陳悅記祖宅的文資團體發言，要求都發局及文化局面對陳悅記祖宅容移案。文化局長鍾永豐表示，文化局、都發局及法務局將成立工作小組處理。

會中，北市府雖然贊同爭中央修法增加古蹟容移接受基地的限制，但對中央要讓容移及文資維護脫鉤，取消古蹟所有權人需提出古蹟管理維護計畫或修復、再利用計畫才能容移有意見。文化部文資局回應，容移無須再提出古蹟維護計畫是因「文資法」另有規範，並非說容移出去就不管古蹟維護。