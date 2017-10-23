薪資停滯惡性循環 專家：鬆綁法規、政府別管太多

2017-10-23 22:26

〔記者李雅雯／台北報導〕台灣薪資停滯走入惡性循環，產業外移、人才出走、不具外國專業人才來台吸引力，專家學者建議，政府在產業政策、吸引外資、招募國外人才等面向上鬆綁法規，「別管太多」才是誘因。

財團法人蔣碩傑先生文教基金會、台灣經濟學會、台灣大學經濟系、中央研究院經濟研究所今天下午在台灣大學社會科學院召開「台灣之薪資停滯」論壇，與會專家指出，薪資停滯問題成因複雜，且是系統性問題。

中華經濟研究院副院長王健全認為，台灣市場小，難做品牌、通路，代工模式下追求成本降低，進而讓企業端忽視薪資、福利，本業上不賺錢，轉而投資房地產，釀成高房價，一般民眾愈加買不起，只能轉而追求「小確幸」，承受低薪環境，社會不安全感高，政府再繼續祭出愈加嚴苛的法規管制，降低企業投資或外資進入台灣的意願，釀成惡性循環。

王健全建議，政府該在產業政策上下功夫，做出租稅優惠、科專補助等，鼓勵企業做出區隔化產品，如同芬蘭做出手機產業，有別於俄羅斯能源產業；鬆綁管制吸引外資前來投資，帶動大型投資案。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆指出，現有明顯現象就是許多政府推出的政策，工商大老卻不埋單，導致政策推動有困難，究竟政策在和誰對話，政府需要多加思考；現有薪資停滯問題，建議提高外勞僱用成本，另外提升台灣勞工的議價能力，組織工會、團體協商，新加坡就有用薪資委員會做勞資對話的例子，強制地規定為勞工加薪。

「mit.Jobs跨境求職網站」創辦人林昶聿說，人才外流是國家社會損失的說法是種迷思，政府應帶動人才流動，人才國際化才能帶動產業國際化，韓國李明博時代大推國內人才出去，甚至提供貸款等誘因，事實證明，當年出去的人有8成5回韓國奉獻專長，也有許多人就在韓國企業海外分支工作，政府要認清台灣的優勢，不是便宜水電或土地，而是人才。

國發會人力發展處長林至美表示，賴揆宣布軍公教加薪後確實有帶動民間加薪，公部門也在各項採購案中確保勞工合理薪資，由公部門帶頭做起。