中華電信轉投資資安子公司 最快106年底營運

2017-10-23 19:58

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）看好資安產業，且進一步專注資安業務領域，擴大資安業務發展，董事長鄭優10月中旬正式核准轉投資設立資安子公司，將即展開公司籌設作業，預計最快106年底正式營運。

鄭優表示，中華電信非常看好資安產業，長期以來深耕資安專業服務，擁有領先的資安技術能量，本次轉投資成立資安子公司，主要是著眼於全球資安市場的龐大商機，初期以台灣為基礎，做大資安業務，並逐步拓展海外市場，朝向發展成為國際級資安艦隊為目標，增裕集團成長；另一方面更期許攜手國內產業建立資安產業鏈，帶動我國資通安全產業發展。

鄭優說，本案同時也是今年2月通過提高員工內部創業獎勵機制之後的第一起員工內部新創事業，期許複製中華精測、立鼎光電的成功案例，再度孵化台灣新創產業的小金雞。

中華電信的轉投資策略以聚焦本業、發展數位經濟和新創產業為主軸。總經理謝繼茂指出，公司將持續挖掘內部適合創業的的技術產品，鼓勵集團內優秀同仁加入創業團隊，勇於投入新創事業，同時加速鏈結外部新創產業，強化國內及東協市場的轉投資，秉持「數位匯流產業的發電機、創新經濟的領頭羊」願景，推動中華電信轉型發展成為國際級集團艦隊。

中華電信資安子公司初期實收資本為3億元，以打造安全、可信任的資通訊服務為願景，期許成為數位經濟與創新產業的資訊安全守護者，成為國內資安第一領導品牌，並帶動國內資安產業發展，邁向成為國際級資安公司。

資安子公司營運初期將以提供資安服務、代理及整合資安軟硬體等服務，結合集團內部研發技術，建立專業資安銷售團隊及顧問服務，拓展資安市場服務規模及新創資安產品，同時開拓新市場及海外商機，並配合中華電信客戶關係經營，打造資安品牌、研發、服務一條龍的國際級專業資安公司。