憶與張忠謀合作 蘋果營運長︰當時所有賭注下在台積電有風險

蘋果營運長威廉斯今日出席台積電30週年慶論壇，他對台積電多年來對蘋果的支持表示感謝。（記者方賓照攝）

2017-10-23 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）營運長威廉斯（Jeff Williams）今日出席台積電30週年慶論壇，他表示當時把所有賭注下在台積電，風險其實是難以預料的，但幸虧台積電台南廠在11個月就量產成功，且毫無瑕疵，十分感謝張忠謀與台積電的支持。

綜合媒體報導，威廉斯回顧與台積電合作的歷史，他在2010年來台灣時，在張忠謀夫婦的家裡共進晚餐，當時討論到希望能把最先進的科技，與蘋果的雄心壯志結合。

這在當時可謂是一場賭注，因為蘋果會把所有精力放在新產品上，若是百分之百在台積電下單，一但發生問題，就沒有應變作法。不過後來雙方決定接受挑戰，台積電也注入6000人力與90億美元的投資，台南晶圓廠也在11個月就量產成功，達成5億晶片的出貨量且毫無瑕疵。

威廉斯在受訪時表示，很少會有半導體公司會為一家公司單獨投資90億美元，感謝台積電董事長和員工們的支持。他也提到，如今已不需要在效能與耗電間做取捨，未來10年重點已不是運算能力夠不夠，而是有沒有足夠的願景運用這些科技能力，讓人生活更好。台積電董事長張忠謀則表示，台積電與蘋果的合作關係非常密切，對台積電非常重要。