安倍勝選 野村：日股展望持續看好

2017-10-23 16:34

〔記者廖千瑩／台北報導〕日本第48屆國會眾議院選舉，最終開票結果23日凌晨出爐，一如市場預期地由執政黨聯盟大獲全勝，週一（10/23）日股亦開高慶祝、最終收漲1.11%。法人表示，日本執政聯盟勝選，政局的穩定將有利政策的施行，日本股市展望持續看好。

此次選舉，日本自民黨及公明黨組成的執政聯盟在眾議院465個席位中拿下2/3席次，參議院部份，執政黨聯盟已佔據半數以上席次，安倍明年9月也可望連任自民黨黨魁，首相任期有望延續至2021年，成為日本史上在位最久的首相。

野村日本領先基金經理人黃尚婷表示，安倍提前解散國會重新改選，此次執政黨聯盟大勝，不僅為安倍本身及所推行的政策再爭取了4年時間，勝選雖無法解讀為民意對執政黨強力支持，反而更多是在於目前未出現一個強而有力的在野黨，加上北韓的不穩定，致使人民更傾向一個強大的政府，安倍續任首相至2021年或無懸念，接下來短期焦點將轉移至現任日銀總裁黑田東彥明年4月任滿是否續任。

股市方面，黃尚婷指出，日本2012年11月眾議院選舉後，安倍上台擔任首相，當時日經225指數未達9000點，時至今日，指數已站上2萬1000點大關，創下20年來高點，經濟連續六季實現增長，此次安倍所領導的執政聯盟於眾議院選舉中勝選，其首相任期有望延續至2021年，政局的穩定將有利政策的施行，日股表現仍可留意。