兆豐泰國子行爆弊端 金管會：調查後再處份

金管會主委顧立雄（左）表示，通盤檢視兆豐銀泰國子行的報告後，再決定要如何處份。（記者王孟倫攝）

2017-10-23 15:24

〔記者王孟倫／台北報導〕「豐」波不斷！近來銀行弊端連環爆，兆豐銀的泰國子行驚爆行員盜領3千多萬元，時間長達4年；金管會主委顧立雄表示，八月初接獲兆豐銀通報此事，除立即要求改善，並要求兆豐銀提出書面調查報告，等通盤檢視後，再決定處份內容。

兆豐銀的紐約分行去年因為違反美國洗錢防制規定，遭到美方開罰台幣57億元天價，結果今年又有海外分行出大包！根據週刊最新報導，兆豐泰國子行泰籍主管及行員，透過虛報客戶外匯兌換與行政支出費用等方式，共溢領3300萬元。

金管會主委顧立雄表示，兆豐銀是在今年8月通報此事，內容為泰國子行的會計發生監守自盜；我們除了要求立即改善外，更關切為何泰國子行的稽核系統，沒有察覺出來？

因此，金管會要求兆豐總行，必須派獨立專家，對於其稽核系統加以全盤檢視。

此物，上週才傳出，華南銀紐約分行金檢未通過，對於國銀海外分行頻頻出現缺失，顧立雄說，從現實面來看，就金管會立場，我們會去透過督導總行，來要求海外分支機構，做好相關內稽內控。

對此，顧立雄說明，金管會雖然每年會排定檢查局人員、到當地實地查核，問題是，人力與預算限制，勢必無法普遍性檢查到所有海外單位。

對於是否開罰兆豐泰國子行？顧立雄說，金管會就這份書面報告，來檢視兆豐銀內稽內控之相關責任缺失，再決定要怎麼處理或開罰。

銀行局官員也補充，目前初步看來，兆豐銀泰國子行是在內稽內控方面，有相關缺失。