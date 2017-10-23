張忠謀：等等讓你補救一下 高通CEO：我現在很擅長

2017-10-23 14:47

〔記者羅倩宜／台北報導〕台積電今（23日）舉辦30週年論壇，請來全球半導體7大咖，其中之一是剛被公平會裁罰234億元的美國通訊大廠高通（Qualcomm）。論壇由高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）先開場，原訂15分鐘的演講時間上限，他只講了不到10分鐘就結束。擔任引言人的張忠謀忍不住說：「你講太短了，沒關係，等等讓你補救（remedy）一下。」莫倫科夫回：「我現在很擅長『remedy』（意指全球訴訟不斷要救火）...」引起全場大笑。

台積電今天下午舉行的論壇，全球半導體7大咖全員到齊，一字排開，陣勢相當驚人。七位CEO在上半場輪流以「半導體的未來10年」為題，開講15分鐘。並依英文姓氏的排序上場。原本安排第一個開講的是輝達執行長黃仁勳，不過他的簡報檔臨時有問題，改由高通的莫倫科夫上場。

莫倫科夫表示，高通今年32歲，過去30年的歲月幾乎跟台積電的發展歷史重疊。現在來到了30年之後，高通發明的通訊技術已讓每個人口袋裡都有一台手機，運算能力跟電腦相當。他認為，未來10年不只是讓人與人相連，而是萬物都能相連，高通的角色和台積電一樣，都是開發出完整的解決方案，讓客戶不用擔心還要自己解決問題。

「未來10年是很讓人興奮的時代，如果用人體來比喻，過去通訊技術就像中央神經系統，未來則會延伸到手指末稍，所有東西都會相連而且有智慧。」

莫倫科夫做完結論後，張忠謀說：「你講得比我預期還短。有點太簡短了。沒關係，等等還有機會讓你補救（We will wait later for you to remedy this problem）。」莫倫科夫笑說：「我現在很會『補救』」。

高通過去2年被中韓兩國公平會開罰，今年再被蘋果提訴，國內公平會本月份也祭出234億元罰款，工程師出身的莫倫科夫近2年可說全力忙救火。今日同台還有跟高通互告的蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）。