張忠謀：等等讓你補救一下 高通CEO：我現在很擅長

2017-10-23 14:47

〔記者羅倩宜/台北報導〕台積電今(23日)舉辦30週年論壇,請來全球半導體7大咖,其中之一是剛被公平會裁罰234億元的美國通訊大廠高通(Qualcomm)。論壇由高通執行長莫倫科夫(Steve Mollenkopf)先開場,原訂15分鐘的演講時間上限,他只講了不到10分鐘就結束。擔任引言人的張忠謀忍不住說:「你講太短了,沒關係,等等讓你補救(remedy)一下。」莫倫科夫回:「我現在很擅長『remedy』(意指全球訴訟不斷要救火)...」引起全場大笑。

台積電今天下午舉行的論壇,全球半導體7大咖全員到齊,一字排開,陣勢相當驚人。七位CEO在上半場輪流以「半導體的未來10年」為題,開講15分鐘。並依英文姓氏的排序上場。原本安排第一個開講的是輝達執行長黃仁勳,不過他的簡報檔臨時有問題,改由高通的莫倫科夫上場。

莫倫科夫表示,高通今年32歲,過去30年的歲月幾乎跟台積電的發展歷史重疊。現在來到了30年之後,高通發明的通訊技術已讓每個人口袋裡都有一台手機,運算能力跟電腦相當。他認為,未來10年不只是讓人與人相連,而是萬物都能相連,高通的角色和台積電一樣,都是開發出完整的解決方案,讓客戶不用擔心還要自己解決問題。

「未來10年是很讓人興奮的時代,如果用人體來比喻,過去通訊技術就像中央神經系統,未來則會延伸到手指末稍,所有東西都會相連而且有智慧。」

莫倫科夫做完結論後,張忠謀說:「你講得比我預期還短。有點太簡短了。沒關係,等等還有機會讓你補救(We will wait later for you to remedy this problem)。」莫倫科夫笑說:「我現在很會『補救』」。

高通過去2年被中韓兩國公平會開罰,今年再被蘋果提訴,國內公平會本月份也祭出234億元罰款,工程師出身的莫倫科夫近2年可說全力忙救火。今日同台還有跟高通互告的蘋果營運長威廉斯(Jeff Williams)。