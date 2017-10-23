投資創意 三陽斥資3億元新建設計大樓動土

三陽工業（2206）加碼商品創意設計，集團旗下浩漢產品設計公司新建總部大樓今日於台北市內湖舉行動土開工典禮，總投資金額約3億元，將打造為地下1層、地上3層的設計大樓，樓地板面積約2200坪，預計明年底前可正式完工，是三陽集團今年重要的投資案。（圖由三陽提供）

2017-10-23 14:10

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽工業（2206）加碼商品創意設計，集團旗下浩漢產品設計公司新建總部大樓今日於台北市內湖舉行動土開工典禮，總投資金額約3億元，將打造為地下1層、地上3層的設計大樓，樓地板面積約2200坪，預計明年底前可正式完工，是三陽集團今年重要的投資案。

三陽工業董事長吳清源、經濟部工業局長呂正華，以及浩漢設計董事長邱穎峯等產官界嘉賓一起出席動土儀式，期盼未來吸納更多國內外優秀創意設計人才，發揮台灣優秀軟實力，在設計實力與商品量產之間取得平衡，發揮更大經濟效益。

三陽工業董事長吳清源表示，浩漢設計（Nova Design）於民國77年由三陽產品設計部門分支創立，目的為發展工業產品設計集合國內人才及引進國外技術，成立之初為設計開發，大量投資引進義大利設計與日本模型製作技術，也因此奠定日後的設計開發能力。

吳清源表示，三陽近幾年機車銷量顯著成長，考量市場需求，未來對產品創新設計依賴更高，因此加碼投資設計公司，務求商品不僅具有創意，更能在國際市場中量產行銷，今年適逢浩漢設計成立30週年，內湖總部大樓的興建落成更具意義。

浩漢設計董事長邱穎峯表示，浩漢現有員工150餘人，據點遍及全球，分工模式是由台灣總部扮演資源運籌與協調管制的中樞；中國據點則著重於服務大陸廠商開發國內及國際市場的商品，同時也為國際廠商提供整合設計開發與生產資源整合的服務。