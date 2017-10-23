求職平均花2.6個月 職場菜鳥起薪27K近5年新高

yes123求職網發布「職場菜鳥與企業評鑑調查」，職場新鮮人從投履歷到獲得錄取通知，平均約需花上2.6個月。圖為徵才博覽會畫面。（圖由新北市政府就業服務處提供）

2017-10-23 13:34

〔記者李雅雯／台北報導〕yes123求職網今天發布「職場菜鳥與企業評鑑調查」，以首次求職者為問卷訪談對象，針對求職時間、薪資待遇、職場適應狀況等項目做調查。調查結果指出，職場新鮮人從投履歷到獲得錄取通知，平均約需花上2.6個月，薪資待遇平均為2萬7268元，為近5年調查新高。

yes123求職網「職場菜鳥與企業評鑑調查」顯示，今年剛畢業或退伍投入職場的新鮮人，目前已有43.7%找到第一份正職工作，不論是否仍在職第一份工作者，調查指出，從投遞履歷到被錄取平均需要花上2.6個月。實領薪資平均為2萬7268元，相較原本期望待遇少了2570元，實領薪資卻是創下近5年新高，相較於2013年的調查薪資為2萬6416，多出852元，也就是多出大概可買10個85元雞腿便當的薪資。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，基本工資月薪明年起將調整為2萬2000元，預估會有向上拉動薪資的成效，讓明年求職新鮮人在薪資調漲上「有感」；該薪資數據調查對象為求職者，不同於其他資料統計是以「企業端」作為調查對象，可能有高報的狀況，相信這份資料較為貼近職場現況。楊宗斌另外說明，調查資料中仍有19.1%領的薪資2萬2000元以下，推估多是入行門檻較低的基層助理職缺。

「職場菜鳥與企業評鑑調查」也詢問企業主對於多出生在1990年代的職場新鮮人看法，最多企業主以「水蜜桃族」形容現在職場新鮮人，認為其外在亮麗卻不耐重擊；有25.5%以「檸檬族」形容，指出職場新鮮人每有不滿就會跑出酸民性格，抱怨加上酸言酸語。

「職場菜鳥與企業評鑑調查」由yes123求職網在2017年10月3日到10月17日，以網路問卷抽樣調查，調查對象是20歲以上、今年畢業或役畢的會員，會員有效問卷共1326份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。企業端的調查對象為僱用過在今年畢業或役畢員工的公司，企業端有效問卷為960份，信心水準為95%，誤差值為正負3.16%。