台積電30週年慶 送阿里山茶葉當感恩伴手禮

台積電三十週年慶 送阿里山茶葉當感恩伴手禮（記者洪友芳攝）

2017-10-23 13:19

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電今天舉行三十週年慶，會場一片紅色色調的喜洋洋氣氛，還選擇阿里山部落的茶葉當賓客伴手禮。

台積電今在台北君悅飯店的三樓舉辦三十週年慶，會場佈置的紅咚咚，賓客陸續報到就座，每座位置放一份伴手禮，打開一看是阿里山的茶葉以金銀兩色精緻包裝禮，字卡附上中英文說明送這份禮緣由，2009年八月阿里山風災，台積電曾幫助八里山里佳部落重整被風災凌虐的製茶廠 希望藉三十週年慶「與里佳部落聯手奉上一盞感恩茶」。

台積電今將舉辦三十週年慶論壇與音樂會，邀請三十年來對公司發展與成長意義深遠的客戶、同仁、供應商、投資人及來自政府與社會各界的夥伴們，一同共襄盛舉。下午論壇主講「半導體的未來十年」，台積電將於下午一時三十分在台積電官方網站（www.tsmc.com）同步全程直播。

台積電表示，論壇由董事長張忠謀親自主持，邀請Jensen Huang （President & CEO, Nvidia）、Steve Mollenkopf （CEO, Qualcomm）、Vincent Roche （President & CEO, ADI）、Simon Segars （CEO, ARM）、Hock Tan （President & CEO, Broadcom） 、Peter Wennick （President & CEO, AMSL）與Jeff Williams （COO, Apple）等七位產業領袖針對半導體產業未來十年的發展進行座談，共同擘畫半導體產業的發展趨勢與藍圖。

礙於論壇現場座位有限，為了讓更多有興趣的股東與一般大眾也能收看，此場論壇將於下午一時三十分在台積電官方網站（www.tsmc.com）同步全程直播。

台積電並將在今晚七點半舉行三十周年慶音樂會，地點在國家音樂廳，邀請指揮克里斯蒂安．阿閔 （Christian Arming）與維也納室內管弦樂團，演奏貝多芬的《合唱幻想曲》及《第九號交響曲》。

張忠謀透過公司新聞稿表示，「回首蓽路藍縷的三十年，在我們與夥伴們的通力合作下，許許多多劃時代的半導體創新一一成真。這些創新的應用遍及全球各地，為人們帶來更安全、更舒適及更便利的生活。在攜手並進的歷程中，我們與客戶、許多關鍵的投資人都建立了長期互信的深厚關係。為了感謝與我們共同譜寫台積公司歷史的夥伴，在三十週年的慶祝活動中，特別安排貝多芬第九號交響曲《合唱》的演出當做壓軸，讓大家在天籟聲中，共同迎接台積公司的下一個三十年。」

台積電估計三十週年慶活動預計將有2000多位夥伴參與，一同歡慶該公司的三十週年。

台積電三十週年慶 送阿里山茶葉當感恩伴手禮（記者洪友芳攝）