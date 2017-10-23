台積電再度完封三星！傳獨吃蘋果A12處理器訂單

台積電供應鏈爆料，台積電以7奈米的先進製程氣走三星，將獨拿蘋果下世代A12處理器。（路透資料照）

2017-10-23 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕台積電供應鏈爆料，台積電以7奈米的先進製程氣走三星，將獨拿蘋果下世代A12處理器，寫下台積電在接連獨吃蘋果A10與A11處理器訂單後，再次獨下蘋果處理器訂單。台積電回應，不評論客戶的動態。

據《經濟日報》報導，三星為爭奪蘋果訂單，三星執行長權五鉉曾親自前去美國拜訪蘋果公司等客戶。但經法人圈證實，台積電7奈米優於三星的效能，在省電和電晶體運算速率都超越三星，讓台積電獨拿蘋果下世代A12處理器的訂單。

報導提到，台積電今（23日）將在台北君悅飯店舉辦30週年慶，蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、安謀（ARM）、博通（Broadcom）、艾司摩爾（ASML）、亞德諾（ADI）等高層將會出席，屆時台積電將和供應鏈分享拿下蘋果A12訂單的消息。

《中央社》報導，對於拿下蘋果A12訂單的消息，台積電表示，不評論客戶動態。

6月時，台積電因在7奈米製程領先韓國三星，業界就傳出高通決定，明年高階產品驍龍835晶片將由三星轉回台積電投產，這次又傳出搶下蘋果A12訂單消息，有助台積電在全球晶圓代工版圖穩占龍頭地位。