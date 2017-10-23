10/23重要財經新聞一覽

2017-10-23 09:09

自由時報財經︰翻轉太陽能產業 拒當中廠備胎

台灣太陽能產業「整併」談了兩、三年，進度始終是「只聞樓梯響」。十月十六日，新日光、昱晶、昇陽宣布「三合一」整併案，預計明年更名為「聯合再生能源股份有限公司」，甚至要爭取國家發展基金參與增資，為台灣太陽能產業揭開整併序幕，接下來籌組模組聯盟、矽晶圓聯盟消息不斷，正式揭開台灣太陽能產業整併元年。

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蘋果日報財經︰英業達指紋辨識 獲小米大單

英業達（2356）布局電容指紋辨識模組獲得小米集團大單，10月小米發表的20吋「潤米金屬登機箱」開賣，英業達為小米登機箱指紋辨識模組供應商；先前也獲得小米「U蜜隨身碟」訂單，英業達今年內部粗估指紋辨識模組出貨年增超過150%，加上小米智慧手機今年超過9000萬支再創新高，英業達將率先受惠。

工商時報財經︰聯發科ASIC晶片阿里下單

聯發科積極拓展特定應用晶片（ASIC）再下一城！法人圈傳出，阿里巴巴下月中即將發表新款智慧音箱，將採用聯發科ASIC晶片；此外，阿里巴巴旗下雲端公司阿里雲現正布局的人工智慧（AI）產品，也將採用聯發科ASIC網通晶片，聯發科ASIC業績將可望大躍進。

中國時報財經︰6動作 和泰產險推神速安心操

開車族多少有遇上交通事故的經驗，第一時間反應不是焦急就是生氣；和泰產險近來推出主打「神速安心操」網路影片，透過理賠人員安撫情緒、線上指導，只要簡單6個動作，就可完成保險理賠報案受理，原來保險理賠不焦急，才能在最短時間內完成報案、受理。

經濟日報財經︰鴻海+夏普 強攻手機市場

鴻海集團力挺夏普擴大全球布局。據了解，雙方已合組逾4,000人的全球團隊，目標是衝刺2018年全球行動市場布局，為期三天的內部會議並敲定，在全球手機市場的成長戰略與長期目標，挑戰全球前五強。

星島日報財經︰料48至55元招股 閱文集團每手1.1萬

騰訊（700）分拆上市的網絡文學平台閱文集團，市場消息稱，每股招股價約為48至55港元，上市後市值將達約436.8億至499.2億港元。以每手200股計算，入場費高達1.1萬元，高於早前同樣過萬元的藥明生物（2269），成為今年入場費最貴新股。有證券商稱，閱文為今年以來入場費最貴的新股，但相信不會影響市場認購熱情及孖展銷情，凍資將近3000億元，超越凍資王眾安（6060）。