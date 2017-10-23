台股盤前》高檔拉回不到1％ 多頭格局尚未結束

2017-10-23 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕台股上週五（20日）在高檔部分個股獲利調節下，終場指數下跌31.41點，成交量1249.79億元，呈現量增價跌，量略高於20日均量1168億，由於高檔拉回迄今不到1%，台股本波多頭格局尚未完全結束。

技術面分析，台股本波指數瞬間從9月26的低點10257點上漲以來，直至10月17盤中見到新高點10798.52點之後，才開始出現橫盤整理，10月19雖有再見新高點10798.54點新高，但在日量不足之下，也僅是瞬間創高而續作拉回整理。

因前波上漲約541點，以拉回0.382倍（約206點）計算，即拉回到10592前都為強勢拉回整理格局，再加上月線（約10536點）仍走揚中，以目前量能推估，指數極短線操作區間10600-10850點間。

觀察重點

儘管市場目前對蘋果新機的效應愈來愈看淡，但部分業者Q3業績表現仍被市場所期待，包括6153嘉聯益、4943康控-KY、6462神盾與3042晶技等股近日買盤不弱，預期10月營收公布前，此部分買盤仍有機會再加溫。

台積電挾7奈米製程優越的效益，再度完封三星，獨拿蘋果下世代A12處理器，也寫下台積電在20奈米及10奈米和7奈米製程三個製程世代，都獨攬蘋果先進處理器大單的紀錄，並奠定台積電董事長張忠謀放心交棒的根基；台積電也於今（23）日的30週年慶，和供應鏈分享此榮耀。

聯發科積極拓展特定應用晶片（ASIC）再下一城！法人圈傳出，阿里巴巴下月中即將發表新款智慧音箱，將採用聯發科ASIC晶片；此外，阿里巴巴旗下雲端公司阿里雲現正布局的人工智慧（AI）產品，也將採用聯發科ASIC網通晶片，聯發科ASIC業績將可望大躍進。

機械族群部分公司10月營收可能表現佳，加上法人陸續給2049上銀與1590亞徳客-KY等股正面評價，也帶動族群個股買盤，包括1515力山、2233宇隆與8027鈦昇等股近期仍相對大盤強勢，短線仍可持續關注業績公布之利多訊息。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供