神戶製鋼造假 TOYOTA、SUBARU原廠初步調查出爐

神戶製鋼造假風波，造成部份日本汽車廠遭波及。（彭博社）

2017-10-22 12:57

〔記者楊雅民／台北報導〕神戶製鋼造假風波，造成部份日本汽車廠遭波及，TOYOTA及LEXUS製造母廠日本豐田汽車發表初步調查結果指出，現階段調查直接向神戶鋼鐵公司（Kobe Steel）或透過其他供應商所採購到有影響的鋁鈑，主要使用於部分車款之引擎蓋和行李箱尾門及其他車輛元件。

豐田汽車表示，該集團進一步使用神戶鋼鐵公司所提供的過去3年的資料，檢核鋁鈑的強度及耐用度，確認受影響的鋁鈑在車輛必須的安全性與耐用度上，仍符合車輛相關法規與豐田內部標準。

但是，因神戶鋼鐵公布的資料涉及的產品眾多，豐田認為此事尚未結束，將持續努力確認所有影響，目前，仍在釐清非鋁材對該集團所生產車輛的影響，強調將持續用最嚴格的標準查核這次原料的安全性。

SUBARU日本原廠緊急對內部全車系所有車款進行最嚴謹的查核確認後，確認目前僅有部分SUBARU車輛的引擎蓋使用到直接向神戶製鋼所購買的偽造數據鋁製品。

而在透過SUBARU日本原廠縝密的安全把關測試後，受影響之SUBARU引擎蓋鋁製品車輛，在安全性與耐久度方面，仍然符合日本原廠內部安全標準規範，目前SUBARU車輛的整體安全性均未遭受到影響。

此外，SUBARU日本原廠透過內部立即查核後，也確認SUBARU位於美國印第安那州生產線所產製的車輛，目前均未購買使用受影響的神戶製鋼所鋁製品；SUBARU日本原廠也將盡速並持續調查所屬供應商採購的材料，是否有遭受相關神戶製鋼所的鋁製品影響，秉持一貫「安全至上」的造車理念。