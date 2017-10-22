美股持續創高 法人：台股本週可望挑戰1萬800點關卡

2017-10-22 09:53

〔記者卓怡君／台北報導〕在美股創高帶動下，外資連續十日買超台股，法人預期，只要電子股持續擔任多方領頭羊，並帶動其他落後類股健康輪漲，台股本週挑戰1萬800點機率大，由於進入財報密集公布期，牽動相關個股表現，電子股仍將是盤面主流，投資人可多加留意漲多的技術性回檔，擇優布局。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，上週外資全週買超台股現貨，週買超金額為175.6億元，顯見外資對台股後市深具信心，10月以來台股再展強勢多頭，主要是受到外資回流台韓等東北亞股市推升，由於國際資金依舊期待東北亞科技股未來的表現，加上iPhone X上市即在，市場率先反應蘋果旗艦新機帶來的龐大買氣，因此上週晶圓代工大廠與光學鏡頭大廠雙王法說會所釋出的展望，市場多以正面角度解讀，帶動股價反應樂觀預期。

由於時間進入財報密集公布期，繼上週雙股王法說會之後，本週還有面板、IC設計、電信等科技指標企業法說會將接續登場，預期同樣將成為市場關注焦點。除了貫穿今年全年投資主軸的科技股，部分之前漲勢落後的汽車、紡織、鋼鐵等傳產股，在資金外溢效應之下，開始出現低檔轉強現象。

至於大盤後市走勢，電子股仍為盤面交投重心，只要電子股維持多方領頭羊，並帶動其他落後類股健康輪動，台股本週成功挑戰10800點關卡的機率大，加上10月以來外資重拾對台股的信心，已連十日站在買方，累計買超金額超過427億元，惟須注意的是，隨著法說接續登場，法說會上對市場展望可能造成個股股價波動度增加，另外國際股市方面，包括美股財報、中國十九大、加泰隆尼亞局勢變化等，後市都值得持續觀察。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近期在半導體族群領軍下，突破前波壓力並再創新高，多頭氣勢旺盛。儘管短線難免面臨漲多暫時整理壓力，但在國內外景氣動能持續向上、外資持續買超，且在技術面也大致維持正向等的表現推動上，台股正向展望不變。

廖哲宏表示，由於最近五個交易日，台股多處於高檔整理格局，短期間若拉回整理，可先看10月11日的跳空缺口是否有守住，理由是此缺口為近三個月的整理平台上緣，也在近一年上升趨勢線附近。若拉回至此缺口後反彈，料將有助於台股上漲動能；但如果未能守住此缺口，則下一個支撐點可觀察，指數在近三個月的整理平台下緣附近是否有守住。

在盤面主流題材上，廖哲宏表示，亮點還是在iPhone X的新功能，包括3D感測的新應用、臉部辨識系統如Face ID、3D 臉部掃瞄技術來自製自己表情動作的「Animoji」，還有具通話功能的Apple Watch，這類具備新應用題材的族群都值得逢低伺機加碼。

在其他產業方面，廖哲宏仍相對看好雲端伺服器、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、VR/AR應用及自動化等；另外對於記憶體、被動元件、矽晶圓等零組件報價看法仍然正向。近期投資者更多聚焦於汽車電子，除了部分業者將於第四季加速放量外，在台灣，跨入電動車領域亦有愈來愈多利基型公司進入，值得持續關注。

至於在操作策略上，廖哲宏表示，台股料將維持區間格局，待相關變數或市場雜音逐漸明朗之後，台股仍有走高機會，擇優布局，電子股仍將是盤面主流，建議投資人可留意漲多後技術性回檔及獲利賣壓，擇優布局仍是較佳策略。

日盛小而美基金經理人趙憲成表示，自10月初以來外資在亞洲市場操作明顯轉多，脫離7月底以來連續賣超的情況，加上美股四大指數在川普稅改激勵下不斷創新高，外資現貨操作一反9月偏空狀況，幾乎是連續買超，未來期權只要維持多單，盤勢有機會持續朝偏多發展，著重選股才是較佳策略，目前財報陸續公布中，可留意具基本面題材股。

趙憲成指出，川普的稅改帶給美國企業的獲利提升及美股不斷創新高，有助增加台股投資信心，且外資也有機會持續偏多操作下，將有利大盤指數後續的發展，美股的不斷創新也帶來市場的投資信心，對業績成長明確股也會有較佳表現機會。

趙憲成分析，電子除了第四季營收表現佳族群可留意外，雲端大數據、自動化與AI、半導體、晶圓、記憶體等族群亦可關注，傳產則看好汽車零組件，汽車產業進入銷售旺季，受惠中國車廠提前拉貨，加上具備新能源車與智能駕駛長線題材，將有機會表現。