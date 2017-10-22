10/22重要財經新聞一覽

2017-10-22 09:31

自由時報財經︰顧立雄：吹哨人保護 將納內稽內控

永豐金董事會將被視為「吹哨人」的副總經理王幗英解職，引起外界譁然。金管會主委顧立雄昨表示，將請永豐金說明，以釐清相關事實；此外，金管會正研議將「吹哨人保護」納入「內稽內控」，以提高監理強度。

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蘋果日報財經︰iX恐難產 蘋果營運長傳訪郭董

蘋果今年最重要產品iPhone X生產卡關傳言甚囂塵上，眼見11月3日的開賣時間愈來愈近，外傳蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）近日來台，可能會見iPhone X獨家組裝業者、鴻海（2317）董事長郭台銘，洽商解決生產問題，惟這項傳言並未獲得鴻海證實。

工商時報財經︰13檔獲利長勝軍 法人挺

時序進入Q4，上市櫃公司今年獲利輪廓逐漸明朗，長線資金提前卡位明年成長題材，包括華碩、台驊、至上等13檔，機構法人預估明年獲利將更上層樓，股價處在低檔，且獲三大法人連5日加碼，股價續攻力道可期。

中國時報財經︰「青銀交流 世代共融」翻轉長者新生活

勞動部勞動力發展署日前在「台灣大學管理學院正大會議中心」舉行第3屆「青銀交流．世代共融」全國青年提案競賽頒獎典禮暨成果發表會，除表揚得獎團隊外，現場也展示了獲獎作品，今年共有165支來自全國各地的團隊參加競賽，展現青年對銀髮議題的創新思維與成果。

星島日報財經︰儲局接班入直路 泰勒鮑威爾壓線

美國總統特朗普接受霍士新聞訪問時暗示，有意提名現任聯儲局理事鮑威爾（Jerome Powell）和史丹福大學著名經濟學家泰勒（John Taylor），擔任下任儲局正副主席，但未知誰主誰副。美國白宮發言人桑德斯表示，特朗普或在未來數日公布決定。