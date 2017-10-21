《太空超人》上市反應熱烈 神力女超人角色登場

2017-10-21 12:28

〔記者張慧雯／台北報導〕美泰兒（Mattel）正式授權，Animoca Brands研發製作，昱泉（6169）代理的經典放置型手遊《太空超人》於10月12日上市，由於反應熱烈，更加入太空超人的孿生妹妹「She-Ra」（台譯為「神力女超人」），期待為遊戲增添更多元素，挹注第4季營收。

昱泉指出，《太空超人》為香港知名手機遊戲開發及發行商Animoca Brands研發製作。而Animoca Brands在2015年於澳洲證券交易所 （ASX: AB1）上市，除「太空超人」外，同時開發和發行眾多膾炙人口的版權遊戲，如「湯瑪士小火車」、「哆啦A夢」和「加菲貓」等。

昱泉表示，當太空超人達到等級Lv.1000時，在太空超人介面上方將開啟「神力女超人」的冒險篇章，玩家所操控的英雄可搖身一變成為神力女超人，並能使用技能召喚她的坐騎好夥伴「凌雲飛馬」一同協助神力女超人對抗不斷襲擊而來的怪物軍團。

昱泉近來頻傳捷報，9月底下旬《仲裁英雄－暗闖地城》雙平台土耳其上線，勇奪GameX 2017年度最佳遊戲「第一名」，此外，《功夫全明星》也授權韓國，9月26日韓文版ONE store已正式上架，都能挹注第4季營收。