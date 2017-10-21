王幗英遭永豐金解職 顧立雄：「吹哨人保護」將納內稽內控

金管會主委顧立雄今天表示，原本就已經排定，要金檢甚至探訪永豐金幾位吹哨人的處境。（記者王孟倫攝）

2017-10-21 12:17

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金董事會昨天將被視為吹哨人的副總經理王幗英解職，引起外界嘩然；金管會主委顧立雄表示，這部分除了要聽取永豐金的說明、以釐清事實；另方面，為了強化對「吹哨人保護」，正研議修改規定，要改納入「內稽內控」。

永豐金昨天晚間臨時發布重訊與新聞稿，強調王幗英逕自向外散布嚴重損害公司聲譽之言論，經查證並非事實，因此，做出解任王幗英之決定；永豐金強調，此與她是否為吹哨者無關。

顧立雄今天參加千人保險宣導遊園會。他表示，金管會的檢查局本來就有排定，將永豐金幾位被認為是吹哨人，作為金檢的事項，王幗英也是其中一位；必要時，金管會會訪談相關人，了解他們目前在永豐金裡面的狀況。

對於王幗英遭到解職，顧立雄說，金管會第一時間就已將經掌握訊息，要再進一步釐清事實，特別是突然解職王幗英的理由，在這部分，金管會要聽永豐金好好說明。

從通案來看，顧立雄直言，研議強化「吹哨人保護」，已經請銀行局研議要修改規則，把「吹哨人保護」位階，從自律規範，提高至銀行之內稽內控。

這樣修改有何差別？金管會官員指出，若屬於業者的自律規範位階，金管會就無法可以開罰；如果未來依金控法納入「內稽內控」管理，只要一有違規事項，像是解職吹哨人，金管會馬上就能開罰而清楚有依據。

王幗英原本擔任永豐金證券財務長，在今年4月時，同步向金管會檢舉及媒體爆料，因為她調查永豐金證券有關「輝山乳業案」，而遭調職成為副總經理。