10/21重要財經新聞一覽

2017-10-21 09:08

自由時報財經：股王大立光 霸氣加薪10％

股王大立光新廠陸續量產，卻面臨招不到工的窘境，還被酸「血汗」。為此，大立光昨宣布，即起加發作業員月獎金及久任獎金，薪水可望增加約一成，且新廠將擴增員工休息區域，並有廿四小時供餐的員工餐廳，希望吸引更多人才並留住人才，招募上千名人力加入大立光新廠。

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蘋果日報財經：電信業證實 i8銷售低迷

繼蘋果iPhone 8傳出砍單消息，拖累蘋果股價周四下跌逾2%後，國外電信業者也證實i8銷售低迷。根據日本、加拿大與美國電信業者的說法，i8不僅在日本銷量少3成，北美顧客升級速度也很慢，顯示多數果粉都在等iPhone X。

工商時報財經︰連14紅 9月外銷訂單創新高

經濟部昨（20）日公布9月外銷訂單，金額達459.2億美元，為歷年單月新高，年增率為6.9％，更是連續第14個月正成長，預估第4季將維持高水準，全年外銷訂單可望超過103年的4,728.1億美元，創歷史新高。

經濟日報財經︰台積Q4讚 五外資唱高股價

台積電法說會後，九家外資昨（20）日出具最新評論報告，從外資圈氛圍看，市場對台積電董事長張忠謀明年退休帶來的營運疑慮已經降低，在新釋出的外資報告中，有五家調升台積電目標價，其中以花旗環球證券的269元最高。

星島日報財經︰恒指回升328點 內房車股應聲彈

然恒指在週四大跌552點，但隨著當晚美股回穩，市場恐慌氣氛減退，恒生指數昨天回升328點，報28487點，收復部分失地。在週四大幅下挫的內房股以及汽車股，更出現報復式反彈，其中恒大（3333），更急彈逾8%，收報31.55元。恒指收市報28487點，相當於1.2%升幅，並在10天線附近爭持。大市成交967億元，較周四縮減17%。