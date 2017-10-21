iPhone X量產遇瓶頸？ 傳蘋果營運長將來台灣會郭董

日本媒體報導，鴻海董事長郭台銘將與蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）見面，共同商討iPhone X所面臨的量產問題。（路透資料照）

2017-10-21 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕本月23日將是台積電30週年慶，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）將應邀來台參加。日本媒體爆料，威廉斯除了參加台積電30週年慶活動外，還將與鴻海董事長郭台銘見面，共同商討iPhone X所面臨的量產問題。

據《日本經濟新聞》報導，鴻海為iPhone X的代工廠，但目前蘋果供應鏈正在努力解決iPhone X的3D臉部感應器模組點狀投射器問題，這些模組就是由鴻海旗下夏普和南韓LG Innotek負責組裝。據消息人士指出，產品的良率已經獲得改善，但仍未到達令人滿意的水準，蘋果供應商恐怕無法在10月火力全開生產iPhone X。

報導提到，蘋果營運長威廉斯與郭台銘在台灣見面，很有可能就是為解決iPhone X量產問題。除了威廉斯會來台灣參加台積電30週年慶，其他還有輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳、手機晶片大廠高通執行長Steve Mollenkopf、ADI執行長Vincent Roche、安謀（ARM）執行長Simon Segars、博通（Broadcom）執行長Hock Ta、微影設備大廠ASML執行長Peter Wennink等大廠的高層來台灣祝賀台積電30週年。