保險西進慘碰壁 新光海航Q2帳面價值歸零

2017-10-20 18:28

〔記者王孟倫／台北報導〕保險業西進中國慘兮兮！立院評估報告指出，壽險業中國子公司尚處虧損狀態，其中，新光人壽投資10億9595萬元與中資成立的「新光海航人壽」，在今年第二季投資帳面價值已經為零，累積虧損比率達百分百。

金管會下週一將赴立法院進行業務報告。針對2018年金管會預算報告，立院提出評估分析，直指我國壽險業西進虧損連連。

根據統計，我國保險公司共有3家赴中國與當地企業「合資」成立壽險公司，分別為國泰人壽、台灣人壽及新光人壽；截至今年第二季，這3家在中國的壽險公司「累計虧損比率」依序為47.87%、59.16%與100%。

其中，新光人壽與中國海南航空共同出資的新光海航，投資帳面價值已經歸零，新光人壽對其持股為5成，投資金額為10億9595萬元。

新光海航帳面價值已經賠光光歸零，金管會保險局指出，這是合資公司，主要因為雙方經營理念不同，加上多方干預或不易擴大，難以發揮規模經濟效益，進而影響經營穩定性。

「其投資帳面價值歸零，不代表就是賠光」保險局官員說，如果新光人壽將部分持股售出，且只要比原本投資金額還高，就會有獲利。

不過，官員表示，新光人壽已經決定出售新光海航25%股權，但中國保監會仍在審議中，程序尚未走完，因為中方希望新光海航持股至少維持25%，不希望其退場。

但立院評估報告指出，即使中國保監會同意新光人壽出售25%股權給中資企業，但其仍持有剩下25%股權，換言之，未出售股份之經營風險仍存在。