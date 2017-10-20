瓜瓜園打造台灣最大規模加工廠 進軍東南亞市場

2017-10-20 17:36

〔記者陳紜甄／台北報導〕番薯，對台灣民眾而言，是再熟悉不過的食物，社會潮流的發展，番薯從過往餐桌遭嫌棄的粗食，逐漸轉變成為健康養身聖品。以地瓜加工起家的瓜瓜園，隨著這波地瓜「形象轉型」潮，市場版圖也逐步擴展，串連產地到餐桌，成為台灣僅此一家一條龍模式生產地瓜的公司，供應全家超商全台近4000家門市的夯番薯，客戶涵蓋摩斯漢堡、頂呱呱、台塑牛排等大客戶。然而，瓜瓜園野心不止於此，總經理陳金柱首度透露，瓜瓜園將投入7億，打造台灣最大規模的地瓜工廠，目標進軍東南亞國際市場。

瓜瓜園，一開始原是在台北中央果菜市場起家，民國80年代時期，僅做地瓜販賣以及少部分的加工，當時知名的連鎖速食店香雞城與頂呱呱所販賣的地瓜薯條，即是由瓜瓜園供應。不過，當地瓜薯條的市場產能逐漸擴大，瓜瓜園規模設備有限，只能加速完成訂單，讓地瓜薯條可全年穩定供應。

陳金柱憶起瓜瓜園的創業歷程表示，如果地瓜薯條要擴大產能，全省穩定供應，勢必就要發展出冷凍地瓜薯條，藉此延長保存期限，因此瓜瓜園的創辦人，現為董事長的邱木城，決定遷往台南的番薯產地，直接在產地進行加工，確保原料穩定性。

瓜瓜園回到台南後，便與當地農會合作，成立農業產銷班。農業產銷班意指，區域性農民種植相同的農作物，並共同投入心力研發改良，提升作物品質與產量。陳金柱表示，當時契作面積僅有10餘公頃，契作農民約20至30位；不過，瓜瓜園業務發展至今已30多年，不論是契作面積或合作農民數，皆逐漸提升規模，目前瓜瓜園已有1000公頃的契作面積，以及200多位的契作農民。

由於地瓜是否可以穩定供應，涉及到瓜瓜園的商品貨源。陳金柱指出，一般農民的觀念多半抱持，農作物種植出來後，便由批發商收購，且農作物的收成也是由氣候主宰，收成量不穩定的情況下，造成農民偏重「量」，而較不注重「質」。因此，瓜瓜園藉由與農民合作，提供一連串的農產管理，包含技術指導等等，並提供穩定的價格收購，與契作農民維持長期的合作關係。

瓜瓜園從早期的地瓜加工起家，如今已研發出地瓜片、地瓜酥、冰烤蕃薯等多達40種商品，其中最熱門的商品為冰烤蕃薯。陳金柱表示，冰烤蕃薯採用特有的技術種植與加工，且完全不添加人工原料，口感綿密，吃起來特別甜，深受消費者喜愛。據統計，瓜瓜園內部營收，80％來自台灣內需市場，20%來自國外訂單。

瓜瓜園穩固台灣市場，但他們的野心並不滿足於此。陳金柱指出，屬於西方產品的馬鈴薯，在全世界的銷售佔比高達9成，但地瓜薯條為何不可？為了推向地瓜薯條邁向國際，瓜瓜園投入7億，打造占地4000餘坪的加工廠，預計生產5000至6000公噸的地瓜薯條，東南亞被視為首要進軍市場。陳金柱表示，未來瓜瓜園將走向公開資本市場，將農業作為企業經營，預計3年後上市上櫃，朝向國際化經營。