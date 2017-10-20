高處不勝寒！台股下跌31.41點 週線翻黑

2017-10-20 13:58

〔記者王憶紅／台北報導〕美股道瓊工業指數本週突破23000點，續創新高，激勵台股週四盤中一度攻上10798.54，刷新近27年來新高紀錄，不過，投資人居高思危心理下，獲利了結賣壓同步浮現，造成週五指數回跌，終場以下跌31.41點的10728.88點作收，累計本週上漲3點，週線收黑K。

觀察盤中指標股與各類股表現，台積電於平盤間游走，不過，股王大立光與鴻海走勢偏弱，拖累多頭士氣；類股中，造紙、光學、空控等跌幅在1至2%之間，而封測、玻璃、鋼鐵、網通等漲幅逾1%以上。整體來說，盤面缺乏領頭族群，致指數上攻乏力。

第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，受到美股黑色星期一影響，台股週二、週三出現獲利回吐，不過，跌勢不重，主要是因為基本面支撐強勁，中經院第3度上修今年經濟成長預估至2.18%，同時，企業公布的第3季獲利表現，普遍優於市場預期。

隨著時序進入財報密集公布期，繼大立光、台積電之後，下週還有面板、IC設計與電信等各公司法說會登場，預料將是投資人關注焦點。

陳思銘認為，企業財報好壞與明年度營運展望，將牽動股價表現。此外，美國總統川普將在11月3日提名聯準會主席，出缺的3個理事可能一併補上，影響國際資金動向，外資心態同樣值得留意。