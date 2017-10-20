國泰金調查：46.2%民眾認為明年可能跟進調薪（記者廖千瑩攝）

2017-10-20 12:46

〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰金控今天公布10月國民經濟信心調查，結果顯示，景氣綜合信心略揚，薪資上漲預期彈升，連帶拉動消費意願向上；尤其在行政院宣布明年公務員加薪政策後，民眾對於薪資上漲現況與預期指數同步轉正，為2015年8月以來首度轉正。

在時事題方面，行政院長9月中宣布軍公教明年調薪3%，民眾對於「所任職單位明年跟進調薪的可能性及調整幅度」看法，調查顯示，已成功拉升民眾的薪資上漲預期，有46.2%民眾認為可能跟進上調，最有可能上調的幅度在0~3%之間，平均調薪預期值為1.4%。

另值得注意的是，國泰金顯示，民眾對股市轉趨保守，國泰金經濟研究處協理陳欽奇指出，蘋果iPhone 8銷售狀況不如預期，外資賣超力道加大，9月加權指數也出現回落。而本月民眾股市樂觀指數下跌至-17.2，為近三個月低點，風險偏好指數僅小跌至-4.8。整體來看，民眾對於短期股市轉趨謹慎，所幸基本面仍提供支撐。

國泰金這項調查，調查時間於10月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬9292份有效填答問卷。