美國日產能大減、地緣政治升溫 短期油價波動恐加劇

2017-10-20 11:01

〔記者張慧雯／台北報導〕西德州輕原油近月期貨近一週（10月12到19日）上漲1.36％，收盤價為每桶51.29美元，布蘭特原油近月期貨上漲1.74％，收盤價為每桶57.23美元；元大S&P石油ETF經理人曾士育表示，短期油價波動加劇，宜多留意國際動態消息。

曾士育指出，美國鑽油平台受到Nate颶風影響，造成美國原油日產能大減逾百萬桶，帶動原油庫存大減573.1萬桶，加上川普計劃重新制裁伊朗，以及伊拉克與庫德族發生衝突，推升國際原油價格走揚。

不過，他也表示，市場傳出產油國延長減產協議時程並不預期在11月30日的OPEC產能會議中產生結論，可能會延至明年初才有定案。加上OPEC成員國厄瓜多表示，因為國內財政問題，將在11月底OPEC產能會議中要求豁免減產。

而美國方面，雖然受到颶風影響，原油日產能大減，也帶動原油庫存大減，但成品油庫存卻持續增加，引發市場對於目前淡季的需求產生疑慮，週四出現漲多拉回整理。美國今年受到多個颶風影響，造成美國國內原油供給及需求短期波動較大，同時地緣政治隱憂仍在，加上產油國消息面變化快，短期原油價格波動較大；建議投資人近期需持續留意美國原油日產能恢復的速度、地緣政治議題及產油國間消息面的後續發展。