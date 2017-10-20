10/20重要財經新聞一覽

2017-10-20 09:30

自由時報財經︰明年營收不只靠手機 台積4大平台將發威

晶圓代工台積電（2330）昨宣布今年資本支出將達108億美元，創歷史新高，7成用在10奈米與7奈米製程，10奈米將帶動第4季創營運新高，7奈米預計將於明年上半年量產，帶動明年營運成長。而智慧型手機占台積電今、明2年營收超過一半，但HPC（高效能運算）、AI（人工智慧）、物聯網與汽車電子4大平台已加入貢獻未來5年成長動能行列。

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蘋果日報財經︰中壽花1元 買安聯7.8萬張保單

壽險市場1元交易再現！中國人壽昨日宣布以台幣1元買下安聯人壽7.8萬張傳統型保單，並承接約498億元資產，交易內容並未包括移轉安聯人壽員工及業務員，預料全案最快明年上半年拍板。安聯人壽強調不會退出台灣，會繼續徵才、增資。

工商時報財經︰十月股災30周年 美財長示警

美股1987年遭遇的「黑色星期一」股災周四屆滿30周年！由於正值美股迭創新高，投資者憂心高處不勝寒，加上當年股災陰影重現，導致歐美股市周四烏雲蔽日。美國財長穆欽還警告，若共和黨的稅改方案無法過關，美股崩跌命運恐重演。

中國時報財經︰佳平古謠隊 要排灣族被聽見

屏東縣武潭國小佳平分校成立古謠隊2年，雖然時間尚短，但已多次受邀到國內外演出，累積不小名氣，最近一次是在世大運晚宴上獻唱，悠揚歌聲搏得滿堂，甚至讓外賓感動落淚。目前古謠隊目標是發行音樂專輯，讓更多人聽到排灣族孩子的天籟之聲。

經濟日報財經︰台積營收旺 Q4看增兩位數

台積電昨（19）日舉行法說會，終場股價以239元再寫新天價，市值站上6.22兆元新高，加上公司釋出第4季合併營收以美元計價季增一成、全年營收年增8.8%、各項製程仍將維持領先等利多，展望耀眼，成為史上最風光的一次法說會。

星島日報財經︰團結基金唱好綠色債 倡佔外匯基金三分一

團結香港基金昨日發表《概況報告︰香港綠色債券市場策略發展》，看好綠色金融的發展潛力，認為政府應帶頭推動本港綠色債券市場發展，並提出7項政策建議，包括建議金管局將大約三分之一的外匯基金資金，作投資綠色債券之用，以及政府應資助發行綠債的驗證費。