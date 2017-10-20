台股盤前》多頭持續 易引發獲利了結賣壓

昨（19日）集中市場加權指數在美國道瓊指數大漲160點的激勵下開高走高，盤中最高來到10798.54點。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-10-20 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕昨（19日）台股集中市場加權指數在美國道瓊指數大漲160點的激勵下開高走高，盤中最高來到10798.54點，近日二度挑戰10800點功敗垂成，但仍創下波段新高，不過盤中出現賣壓，最終僅上漲40.01點，收在10760.29點，集中市場成交量為1191億元。

另外，昨日集中市場三大法人賣超87.1億元，其中外資及中資買超56.31億元，投信賣超2.82億元，自營商則買超33.61億元。另外，外資在期貨市場則是站在賣方，其台股期貨多單未平倉量較前一日小幅減少838口，累計仍持有56876口。

全球股市近日連續上漲或反彈，多數市場均呈現大幅正乖離，一旦有風吹草動比較容易引來獲利了結賣壓，昨日恆生指數收盤大跌552點，跌幅高達1.92％即是反應此現象。台股從9月26日低點10257點迅速反彈至今，最高已有541點的漲點表現相當強勢，若有拉回應不影響多頭格局，但今日凌晨台積電ADR價格下挫1%，萬一加權股價指數下挫，交易人可先觀察10日均線10650點附近位置的支撐是否強勁，再決定是否在期貨市場逢低佈局。

今日觀察重點：

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並進而再創新高，成交量是否持續大於20日均量，短線盤面主流為半導體、LED、太陽能、蘋概、車用、自動化等，選股方向另可留意被動元件、PCB、網通、挖礦概念股、金融、中國內需股、集團股等。

晶圓代工龍頭台積電第3季進入出貨旺季，稅後淨利季增35.7％達新台幣899.25億元，每股淨利3.47元，略優於市場預期。台積電共同執行長劉德音表示，第4季受惠於10奈米晶圓出貨大增，合併營收約季增1成達91～92億美元，將創下單季營收歷史新高。AI及物聯網將為未來成長的重要動力來源。

由於加泰隆尼亞自治區主席普伊德蒙（Carles Puigdemont）在最後期限前發表公開信，表示拒絕放棄獨立權利，西班牙總理拉霍伊（Mario Rajoy）隨即放話將在週六啟動憲法第155條，中止該區自治權，而由中央政府進行接管。受到西班牙政治危機居高不下，周四該國股市IBEX-35指數盤中一度重挫1％，又以銀行股跌勢最深。密切此事件對西班牙甚至歐洲經濟的影響。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供