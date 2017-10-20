漲勢持續有疑慮 歐洲股市收黑

2017-10-20 02:12

〔中央社〕全球股市今天結束連創新高的漲勢，交易員表示，主要原因是企業財報、經濟數據和政治難題讓這波漲勢的持續性受到質疑。

歐洲主要股市今天就因西班牙政治危機升高而全面收黑，投資人也在觀望歐洲聯盟高峰會的消息，這次峰會的重點仍然在英國脫歐問題。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌0.3%，收在7523.04點。

法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.4%，收在12990.10 點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.3%，收在5368.29點。