黑色星期一30週年 美股開盤大跌

適逢美國股市1987年「黑色星期一」30週年，週四美國股市三大指數全面開低。圖為1987年黑色星期一當天紐約證交所資料照。（美聯社檔案照）

2017-10-19 22:35

〔編譯王惠慧／綜合報導〕適逢美國股市1987年「黑色星期一」30週年，週四美國股市三大指數全面開低，科技類股蘋果、eBay下跌，那斯達克指數、史坦普500指數及道瓊工業指數跌幅分別達0.59%、0.37%及0.27%。

黑色星期一為美國發生在1987年10月19日星期一的股災，當時道瓊工業指數無預警下跌22.6%、史坦普500指數下跌20.6%；投資研調機構CFRA分析師史托瓦（Sam Stovall）曾在報告中警告，目前史坦普500指數線型和當年崩盤前非常相似。截至台灣時間晚間22點，道指已下跌超過100點、那指跌幅超過0.9%。

前一個交易日三大指數皆收在新高，週三受IBM股價上漲推高，道瓊工業指數首度收在2萬3千點上方；週四市場因擔心蘋果智慧型手機iPhone 8和iPhone 8 Plus銷量不佳，導致蘋果股價下跌超過2%，報156.34美元。

亞洲方面，週四香港恆生指數一度大跌2.2%，為去年11月以來最大跌幅，最終收跌1.9%，報28159.09點，歐洲股市同步下跌，英國、法國及德國股市跌幅約在0.4%至0.6%之間。