景氣升溫 兆豐銀張兆順：流通卡3年倍增破百萬

2017-10-19 20:59

〔記者李靚慧／台北報導〕國內外景氣升溫，部分調研機構陸續調高經濟成長預測，信用卡業者也紛紛鎖定高消費族群，力拼信用卡商機。兆豐銀行董事長張兆順今日發下豪語，要讓兆豐銀的流通卡張數在3年內倍增，擠身百萬卡俱樂部之列。

過去對信用卡業務不甚積極的兆豐銀，在董事長張兆順去年上任後，今年下半年起動作頻頻，先是大手筆針對年輕網購族群，推出高達4％的網購現金回饋的「e秒刷鈦金卡」，還請來電影《通靈少女》中的暖男學長「阿樂」代言，產品上市三個月，已發卡4萬餘張，堪稱是兆豐銀近年來相當成功的信用卡商品。

近來兆豐銀更鎖定高消費力的頂級客群，與美福飯店合作，推出全台首張同時結合飯店、餐廳、超市優惠的「兆豐美福聯名卡」，企圖搶攻高消費族群休閒市場。

美國運通鎖定頂級客群 消費力驚人

美國運通信用卡向來鎖定富裕族群發卡，董事長郭豐賓觀察，由於全球景氣全面復甦，被視為「富裕族群」的頂級客群，持卡人財富水漲船高，消費力更為驚人。美國運通的會員中，30、40歲的年輕族群愈來愈多，富裕族群成員年齡層有逐漸年輕化的趨勢。

郭豐賓指出，美國運通鎖定頂級客群，雖然收取高額年費，但持卡人的消費力相當驚人。根據美國運通統計，持卡會員每月平均刷卡消費金額，與市場平均多了4倍、旅遊消費次數高出2倍、飯店住宿消費次數高出2.3倍。

兆豐商銀同樣鎖定高消費族群商機，兆豐銀祭出最高2%現金回饋、5倍紅利、住宿買一送一、飯店七大主題餐廳85折等優惠，兆豐銀董事長張兆順發下豪語，目前兆豐銀信用卡流通卡數約63萬張，要在3年內，達到倍增逾一百萬張的目標。