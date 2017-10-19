貶輸韓元 新台幣韓元REER差距近4年最小

2017-10-19 21:32

〔記者吳佳蓉／台北報導〕根據國際清算銀行（BIS）公布的最新統計，9月新台幣實質有效匯率指數（REER）105.81，低於韓元REER109.86，出口價格競爭力連續50個月優於韓國；不過，雙邊9月REER差距縮至4.05，創下3年11個月以來最小，判斷應與韓元兌美元重挫1.54%，但新台幣僅貶0.34%，導致差距縮小所致。

BIS統計，9月新台幣「名目有效匯率指數」（NEER）113.72，較8月的114.07下滑，「實質有效匯率指數」（REER）105.81，也較8月的106.47下降。韓元9月NEER112.44、REER109.86，也同樣都較8月下滑。

比較新台幣及韓元表現，NEER部分新台幣持續6個月高於韓元。排除物價變動指數後計算的REER，新台幣則連續50個月低於韓元。由於REER越低，對出口占GDP（國內生產毛額）越高的國家越有利，因此可解讀上述數據反映，我國出口價格競爭力持續優於主要競爭對手國韓國。

匯銀主管表示，9月國際美元表現強勢，非美貨幣大多走貶，澳幣貶值0.66%、人民幣貶0.75%、歐元貶0.83%、日圓貶1.73%，此外，韓元也重挫1.54%，相較之下新台幣雖同樣走弱，但貶幅僅0.34%，相較輕微，在韓元、新台幣同貶，但貶幅高低有別狀態下，才導致計算出的REER呈現拉近。

匯銀主管指出，不過到了10月，累計至昨日，新台幣轉為小升0.25%，韓元大漲1.15%，韓元漲幅明顯高於新台幣，加上觀察過去走勢，韓元波動幅度常較大，因此判斷短時間新台幣REER低於韓元的趨勢仍不至於逆轉，可望持續維續出口競爭力。