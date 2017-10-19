櫃買通過今年最大宗綠債案 台電12月將發行85億

2017-10-19 19:06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕櫃買中心今（19）日通過台電公司綠色債券之資格認可，台電成為第2家獲發綠債資格之公營事業。

台電公司本次預計申請發行的綠色債券，發行金額上限總額為新台幣85億元，發行期限不超過10年期，預定在12月中旬發行並開始櫃檯買賣，將成為國內今年綠色債券發行規模最大的企業。

櫃買中心表示，本次台電公司規劃申請發行之綠色債券，資金用途將全部用於「通霄電廠更新擴建計畫」、「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」、「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」、「澎湖低碳島風力發電計畫」、「離岸風力發電第一期計畫」、「鯉魚潭水庫景山水力發電計畫」、「小型再生能源發電第一期計畫」、「風力發電第五期計畫」、「太陽光電第二期計畫」、「太陽光電第三期計畫」等10項計畫，上述10項投資計畫分別符合「溫室氣體減量」、「污染防治與控制」、以及「再生能源及能源科技發展」等3大類之綠色投資計畫。

依據本案綠色投資計畫評估意見資料顯示，通霄電廠及大潭電廠天然氣機組發電機設置，係以透過使用天然氣為燃料，來降低二氧化碳（CO2）排放；台中發

電廠既有機組空污改善工程計畫，則主要係改善發電廠所產生之硫氧化物（SOX）、氮氧化物（NOX）與粒狀污染物（PM）等污染；而其他有關風力發電、水力發電及太陽光電等再生能源發電計畫，均可有效降低CO2之排放，對於環境保護具實質改善之效益。