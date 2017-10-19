綠能融資學德國經驗 達德能源與3法人簽MOU

2017-10-19 18:43

〔記者黃佩君／台北報導〕引入德國經驗，建立國內再生能源投融資檢驗驗證制度，風場開發商達德能源WPD與台灣經濟研究院、中國驗船中心及金屬工業研究發展中心今簽署合作備忘錄（MOU）。達德將以自身風場，作為示範案例，讓本土法人有機會學習國際經驗建立本土模式。

今行政院能源及減碳辦公室執行長楊鏡堂、經濟部標準檢驗局局長劉明忠皆出席見證，檢驗台灣持續推動風力發電的成果。

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2025年非核家園目標再生能源將占比20%，預估太陽光電及離岸風電的興建與開發將投入1.75兆元，產生龐大資金需求。為增加國內金融業者投融資信心及意願，達德能源以自身風場做為案例，引進國際經驗。

楊鏡堂表示，台灣離岸風力電場大規模開發，廠商投融資需求也日益上升，希望借重達德集團於國際與在地的豐富知識，以及提供的風場作為示範案例，使法人機構獲得實務經驗，也能提高國內金融業者投入風場融資的意願，為台灣發展再生能源產業，再添助力。

達德能源集團成立於1996年，為台灣少有具本土陸域與國際離岸風場開發經驗的外商企業，旗下擁有國內達350MW的風力發電及太陽能場域。本次合作案中，達德將提供所規劃的場域，使三方法人機構能夠藉由實地調查來推動專案融資的本土化。

達德能源董事總經理柯朗夫（Ralf Ketteler）也表示，達德為台灣唯一擁有在地陸域風場開發實績、及國際離岸風場開發經驗的外商企業，旗下擁有台灣達350MW的風力發電及太陽能場域。達德將以其在地及全球風場專案融資的豐富經驗，提供規劃中合適的在地陸域及離岸風場予台經院、中國驗船中心及金屬中心，進行第三方驗證程序之研習專案，協助台灣政府相關部門與國內銀行等達成盡速建置國內綠色金融架構之目標。

德國在台協會副代表施碧娜（Sabrina Schmidt-Koschella）也表示德國公司在此為台灣提供技術與解決方案，她感到非常驕傲。她表示台灣陸域風電有將近一半是達德能源建置，其中有的風機由德國ENERCON建造、由德國融資，而「所有WPD的陸上風力發電機，都是德國的。」她也強調，經歷颱風或地震，這些風機都沒有掉落或被破壞，德國的陸上風力發電機遭遇台灣的颱風，一點也沒有問題。

她也強調，達德在專案融資方面有豐富的在地及全球經驗，與台灣政府法人簽訂合作備忘錄，是為了善用達德在專案融資上的既有經驗，以推動再生能源專案融資、盡職查核方面的專業人才及機構的發展。