銀行中國設分行獲利不如預期 國發會：雞蛋別放同籃子

2017-10-19 18:17

〔記者王孟倫／台北報導〕立委施義芳今天質詢指出，本國銀行赴中國分行設立分行7年多，表現不如預期、獲利貢獻度僅1％左右；國發會副主委邱俊榮指出，國銀遇到許多沒預料到的狀況，也希望金融業可以有更廣泛的營運佈局，不要把雞蛋放在同個籃子。

立院財委會今邀請金管會、國發會、經濟部等單位，針對「金融業新南向政策成效」進行專題報告。

民進黨立委施義芳指出，媒體報導，國銀在中國設立分行且營運已經7年多， 整體獲利情形不佳，因此，銀行要配合新南向，把重心逐漸移到東南亞；他質詢邱俊榮，國銀的中國分行出什麼問題，為何獲利遠遠不如預期?

邱俊榮答詢表示，主要有兩大原因，第一，中國近幾年開始進行整體結構調整，包括：去庫存、去槓桿化等，融資需求降低、資金需求沒有預期大；第二，在國銀赴中國設分行之前，優質的台商也是當地銀行爭取的對象，很多都已經中資銀行吸引走，國銀要拓展相關業務並不容易。

對此，邱俊榮指出，任何產業本來就不該放在同個籃子，在國銀赴中國發展過程，確實無法像當初預期的好，特別是中國金融情況非常不穩定，也潛藏一些危機，因此，我們希望金融業可以分散投資範圍。

金管會主委顧立雄表示，從國銀相關報表統計可以看出，過去在中國的分行，授信品質不是很好，這對獲利當然有影響，不過，但最近授信品質已經有提升，若以今年來看， 中國分行表現還算平穩。