2017-10-19 17:24

〔記者王憶紅／台北報導〕小米台灣總經理李佳峰表示，小米在台物聯網產品銷售超過200萬個，是台灣銷售物聯網IOT設備第一大。

李佳峰指出，物聯網設備中包括攝影機、空氣淨化器、檯燈等都銷售很好，台灣明年第一季引進更多產品後，會有更進一步清楚的說明。

小米今天在台灣發表全螢幕新品小米MIX 2。李佳峰表示，台灣是小米MIX 2開賣最快的國家之一，且爭取的貨量很多，希望可以滿足到台灣消費者的需求，且小米在台的訂價策略可說是全球一致，相較其他華為、OPPO等，在台售價動輒高於中國15%~20%，一致性價格是小米的鐵律。

李佳峰說，在價格一致性下，消費者對小米也很支持，台北小米之家今年前九個月營業額達3億元，年增77％，相較其他3C門市而言，小米單店營業額較高，坪效比較高。

帶動小米之家營收走高的主要產品，李佳峰指出，包括有紅米Note 4X、掃地機器人、小米手環、行動電源、空氣淨化氣等是銷售主力，除掃地機器人外，個別產品銷售數量都在10萬台以上。

目前全台有9個授權維修站，加上小米之家，總計全台有10個維修站。

小米除台灣表現不錯外，印度市場表現也相當亮眼，市場預期，小米在印度第二、三季表現不錯，第三季銷售輛可望挑戰第一名的三星。目前小米產品在印度、印尼生產製造，而印度有8間小米之家。