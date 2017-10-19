台積電預估 第四季營收季增一成左右

2017-10-19 14:27

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工台積電（2330）今天舉行法說會，釋出營運展望，第四季預估，以美元計算，營收為91到92億美元，約季增9.37到10.57%，以美元對台幣30.3元的匯率計算，預估毛利率約介於48%到50%之間，營業利益率為37%到39%。

台積電法說會由共同執行長劉德音、魏哲家與財務長何麗梅共同主持，董事長張忠謀仍未出席。第三季繳出比預期好的營運佳績，獲利季增35.7% 每股盈餘3.47元。

劉德音表示，第四季需求有些落後，汽車、高速運算與物聯較好，但Fabless仍有庫存。