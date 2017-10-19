國內景氣穩健 中經院3度上修今年GDP

中華經濟研究院更新駔新景氣預測，為今年第3次上修我國經濟成長率。（記者王孟倫攝）

2017-10-19 14:15

〔記者王孟倫／台北報導〕受惠於全球經濟穩健復甦，國內景氣持續成長，中華經濟研究院最新景氣預測，將今年我國經濟成長率（GDP）上修至2.18%，這也是中經院今年第3度上修GDP；至於明年，中經院則預估GDP成長率為2.2%，雖然高於今年，但幅度並不大。

中經院今天舉辦2017年第4季台灣經濟預測記者會暨座談會，將台灣今年經濟成長率預估上調至2.18%，較7月預測值2.14%上修0.04個百分點。

對此，中經院指出，由於全球景氣呈現穩健復甦，尤其，商品輸出成長優於預期，使得今年第三季我國GDP成長率持續站上2%，達到2.07%。

不過，中經院表示，去年第四季的比較基期偏高，使得今年第四季成長率將降至1.9%，因此，合計下半年成長率平均值為1.98%，略低於上半年的2.39%。

中經院院長吳中書強調，目前國際經濟是比較平穩復甦的態勢，未來仍必須觀察經濟的不確定因素，像是美國Fed升息期程、國際原油及原物料價格走勢、中國成長趨緩、債務風險、供應鏈在地化，及地緣政治風險等非經濟因素干擾。